سواريز يفند شائعات الرحيل عن برشلونة

لويس سواريز

أكد لويس سواريز نجم هجوم منتخب أوروغواي أنه لا يهتم بالشائعات التي تتحدث عن احتمالية رحيله عن برشلونة، معرباً عن سعادته بالتواجد لرفقة بطل الكرة الإسبانية.



وقال سواريز في مؤتمر صحفي: “لا أهتم بالشائعات، أنا سعيد مع ليو (ميسي)، نتبادل الأمنيات بالحظ الطيب كزملاء وأصدقاء”.



وانضم سواريز إلى صفوف منتخب أوروغواي الذي بدأ تدريباته منذ أسبوع استعداداً لمنافسات كأس العالم 2018 بروسيا بحضور 26 لاعباً ضمتهم القائمة الأولية للمدير الفني للفريق، أوسكار تاباريز.



وانضم إلى منتخب أوروغواي أيضاً كل من مدافع وقائد الفريق دييغو غودين والمهاجم إيدينسون كافاني، اللذين حصلا على عطلة قصيرة بعد أن أنهيا موسمهما الأوروبي.



وأوضح سواريز أن المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال هي نفسها التي تتصدر الترشيحات في كل مرة وهي: البرازيل وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا، مشيراً إلى أن الأخيرة تملك جيلاً مميزاً من اللاعبين.



وأشار مهاجم البارسا إلى أن بلجيكا تشارك في مونديال هذا العام بنفس جيل اللاعبين الذي شارك في المونديال الأخير وأنها أيضاً تملك حظوظها في الترشح للفوز باللقب.

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عن حظوظ منتخب أوروغواي، قال سواريز: “من السهل أن تقول إنك ترغب في الفوز بالمونديال ولكن من الصعب تحقيق ذلك”.



واستطرد قائلاً: “يجب أن تتعامل بمنطق مباراة بمباراة، علينا أن نتحلى بالتركيز لكي نعبر دور المجموعات”.



وتلعب أوروغواي بالمجموعة الأولى في المونديال التي تضم كلاً من روسيا والسعودية ومصر.



وخلال المؤتمر الصحفي، بعث سواريز برسالة أخرى للمهاجم المصري محمد صلاح متمنياً له الشفاء من الإصابة التي لحقت به في الكتف خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد والتي أقيمت السبت الماضي.

وأكمل سواريز قائلاً: “لا يسر المرء بإصابة أحد الزملاء، وخاصة عندما يكون هذا في مباراة قبل المونديال، من الصعب أن تمر بهذا الموقف، أرغب في أن يشارك اللاعبون الأفضل في المونديال، يروق لنا الفوز على اللاعبين الأفضل، آمل في أن يتعافى وأن يتمكن من الاستمتاع بالمونديال، إنه يمر بالموقف الذي مررت به قبل أربع سنوات وهذا أمر لا أتمناه لأي شخص”.

وتواجه أوروغواي المنتخب المصري في 15 يونيو في مستهل مشوار الفريقين في المونديال ضمن منافسات المجموعة الأولى.

عن حظوظ أوروغواي، قال سواريز: "من السهل أن تقول أنك ترغب في الفوز بالمونديال، ولكن من الصعب تحقيق ذلك".