صحيفة: إيسكو يتطلع للرحيل عن ريال مدريد

إيسكو

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن رغبة لاعب ريال مدريد إيسكو في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وشارك الدولي الإسباني رفقة الميرنجي في 49 مباراة وأحرز تسعة أهداف الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان.

ومع ذلك، بات صاحب الـ 26 عاماً خارج حسابات المدير الفني الحالي سانتياغو سولاري الذي لم يشركه في مباراة كاملة سوى مرة واحدة.

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وكانت تقارير قد كشفت عن معاناة إيسكو من زيادة في الوزن وعدم حصوله على الدعم الكافي من زملائه في غرفة الملابس.

يذكر أن إيسكو يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2013، وقد شارك معه حتى الآن في 253 مباراة نجح في أن يحرز خلالها 43 هدفاً.

وعلى مستوى البطولات، توج إيسكو مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرة وحيدة وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات وبكأس العالم للأندية مرتين وبكأس الملك مرة وحيدة وبكأس السوبر الإسباني مرة وبكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات.