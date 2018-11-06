برشلونة ومانشستر يونايتد في سباق لضم بنعطية

مهدي بنعطية

دخل برشلونة ومانشستر يونايتد في صراع على ضم مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس في ظل حاجتهما الماسة إلى لاعب جديد في هذا المركز.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الصادرة من تورينو معقل يوفي أن البارسا يصارع الشياطين الحمر على خدمات الدولي المغربي الذي لا يمانع بالرحيل من أجل الحصول على مزيد من المشاركات.

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وكان بنعطية قد صرح مؤخراً بأنه سيدرس مستقبله مع بطل إيطاليا نظراً لقلة مشاركاته وشح اعتماد المدرب ماسيميليانو آليغري عليه.