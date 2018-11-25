برشلونة يؤكد غياب رافينيا حتى نهاية الموسم بداعي الإصابة

رافينيا

أعلن برشلونة تعرض رافينيا آلكانتارا للإصابة في مباراة الفريق أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وشارك رافينيا بديلاً في الشوط الثاني للمصاب سيرجي روبيرتو قبل أن يتعرض لإصابة بدوره في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي أن الدولي البرازيلي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيخضع على أثرها لعملية جراحية.

وستبعد الإصابة اللاعب عن المشاركة في المباريات ما بين 6 إلى 7 أشهر لتصبح عودته خلال الموسم الجاري مستبعدة.

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في إطار متصل، كشف برشلونة أن سيرجي روبيرتو لن يعود للملاعب بدوره قبل 3 أسابيع، إلا أنه قد يتعافى بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها رافينيا لإصابة تبعده طويلاً عن الملاعب رفقة البارسا، حيث كانت المرة الأولى بعد إصابته أمام روما عام 2015 قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بعد ذلك بعام، وحينما عاد من إصابته الثانية أعير إلى إنتر وشارك معه لـ 6 أشهر قبل أن يعود للبلاوغرانا.

وتعادل برشلونة بهدف لمثله مع أتلتيكو مدريد ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن إشبيلية المتصدر الذي تفوق على بلد الوليد بهدفٍ دون رد.