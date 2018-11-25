ملخص مباراة نابولي وكييفو 0-0 الدوري الإيطالي

لورينزو إينسيني يتحسر على ضياع الفرص

سقط نابولي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه كييفو فيرونا على ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي، لتصب النتيجة في صالح يوفنتوس ومنافسيه.

وفشل البارتينوبي في تحقيق الفوز ليكتفي برفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، أي بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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كما رفع كييفو فيرونا رصيده بدوره إلى نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.