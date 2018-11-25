مارادونا يهاجم رئيس الأرجنتين

دييغو مارادونا

هاجم الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا رئيس بلاده ماوريسيو ماكري بعد حالة الانفلات الأمني التي صاحبت مباراة نهائي كوبا ليبيرتادوريس بين كل من ريفير بلايت وبوكا جونيورز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارادونا ونقلتها صحيفة "إل كوميركيو" وأكد خلالها أن البلاد تمر بأسوأ أحوالها.

وقال مارادونا: "في الأرجنتين لا يوجد أمن، الأمر مرعب أن تنزل لأرض الملعب، لسوء الحظ يجب أن أقول ذلك وأنا أرجنتيني حتى النهاية لكن ماكري يحدث الفوضى، هناك لصوص في كل مكان، والشعب لا يأكل.

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"هذا هو التغيير الذي صوت له الشعب، ما الذي سيهمه في كون طفل عمره خمسة أعوام في مدينة لوماس دي زاموا سيأكل أم لا، إذا كان الرئيس من أبناء المليونيرات فكيف سيعرف كيف هي الأمور في الوحل.

"كل شيء كان فادح في الانتخابات، خدع الرئيس الجميع بالكذب، اليوم نحن أكثر سوءً مما كنا عليه من زمن بعيد".