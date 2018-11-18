برشلونة يتمسك بديمبيلي رغم المشاكل

عثمان ديمبيلي

شدد بيب سيغورا المدير الرياضي لبرشلونة على عدم وجود أي مشكلة مع عثمان ديمبيلي رغم ما تناقلته وسائل الإعلام حول تصرفات الدولي الفرنسي المثيرة للجدل هذا الموسم.

وأكد سيغورا، في تصريحات صحفية أن ديمبلي لاعب يتمتع بالموهبة، وبرر عدم انضباطه بأنه لم يسبق له عيش وضع كهذا من قبل، حيث قال: “كل ما يحصل يخلق عملية تأقلم يجب أن تحدث، إنه شاب صغير ولم يضطر قط لبذل جهد للتأقلم على طريقة اللعب هذه، ونقر بأن ذلك يكلفه، ما نفعله هو العمل لكي يكون تأقلمه بأفضل شكل ممكن”.

ونوّه سيغورا، أنه اجتمع مع وكلاء اللاعب، لكنه قلل من أهمية الأمر، وأشار إلى أن الاجتماع معهم شيء معتاد.

وبشأن اهتمام ليفربول بضم ديمبيلي وفقاً لما نشرته صحيفة “ذا سن” البريطانية، نفى المدير الرياضي هذا الأمر، حيث قال: “حتى اليوم ليس لدينا أي شيء عن ديمبيلي، وليس لدينا الرغبة في تغيير هيكل الفريق”.

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كما أشار إلى آرتورو فيدال وكيف استطاع النادي أن يتولى زمام الأمر، بعدما وجه لاعب الوسط التشيلي انتقادات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لعدم اعتماد المدرب إيرنيستو فالفيردي عليه، وتابع: “من الطبيعي أن نتحدث مع فيدال، أتحدث مع الكثير من اللاعبين، فعل فيدال أشياء نتفهم أنها غير منطقية”.

ونوه سيغورا: “قام فيدال برد فعل مثالي، وأظهر عزيمة وقوة للفريق، كما أنه يقدم كل ما لديه”.

وحول تطلعات برشلونة لفترة الانتقالات القادمة، تحدث سيغورا عن بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، وفرانكي دي يونغ لاعب أياكس.

كما أكد أن مستقبل المدير الفني فالفيردي لا يتم مناقشته داخل النادي، وأشار إلى أن عودة نيمار جونيور غير مطروحة، وأتم: “قلت يومها أن أي لاعب شاب يغادر من أجل المال لن يعود، وهذا ما نتمسك به”.