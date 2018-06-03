برشلونة يتمسك بديمبيلي

عثمان ديمبيلي

حدّد برشلونة موقفه النهائي من جناحه عثمان ديمبيلي في ظل اهتمام بعض الفرق بضمه هذا الصيف.

وقالت صحيفة "L'Esportiu" الكتالونية أمس السبت أن البارسا لا ينوي الاستغناء عن خدمات الدولي الفرنسي.

وأشارت إلى وصول عروض لديمبيلي من ليفربول، وباريس سان جيرمان، وآرسنال.

ويبدو فريق المدرب يورغن كلوب الأشد اهتماماً في ظل احتمالية رحيل محمد صلاح، إلى ريال مدريد.

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وتابعت أن إدارة برشلونة، تثق بأن ديمبيلي سيتمكن من إثبات قدراته الفنية الموسم القادم.

وشددت على أن نجم بوروسيا دورتموند السابق يريد البقاء بعد موسم واحد عانى خلاله من تكرار الإصابات.

وأوضحت أن إدارة النادي الكتالوني تعتقد بأنها لن تحصل على 100 مليون يورو على الأقل، في حالة بيع ديمبيلي هذا الصيف.

يذكر أن الجناح الفرنسي سجل هدفاً رائعاً في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على نظيره الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف.