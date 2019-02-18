برشلونة يدخل مرحلة الشك قبل مواجهة ليون

فريق برشلونة

رغم سيطرته على الألقاب المحلية، يواجه برشلونة، شبح إخفاقاته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وهناك مؤشرات تبعث على القلق بالنسبة للبلاغراونا، مع تحضيراته لمواجهة ليون ضمن ثمن نهائي البطولة غداً الثلاثاء.

ويسافر فريق المدرب إيرنيستو فالفيردي إلى فرنسا، بعد فوز غير مقنع بنتيجة (1-0) بملعبه على حساب بلد الوليد المتواضع، السبت الماضي ضمن الدوري الإسباني، وهي نتيجة تركت الكثير من الشكوك حول قدرته على الفوز باللقب الأوروبي الأبرز.

وجاء الفوز الباهت على الغريم الأندلسي بهدفٍ سجله النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء قبل أن يهدر ركلة أخرى، بعد تعادل دون أهداف مع أتلتيك بلباو، والتعادل (2-2) مع فالنسيا، و(1-1) مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقلل فالفيردي من أهمية العروض المتواضعة للبارسا في الفترة الأخيرة بقوله: “في بعض الأحيان لا يمكن أن تكون رائعاً كل مباراة، لكني أعتقد أن الفريق مستعد لأن يكون في أفضل حالاته”.

لكن المدافع جيرارد بيكيه، كان أكثر قسوة في انتقاده لأداء برشلونة، وحذر من التبعات المحتملة للعروض الباهتة، حين قال: “لسنا الفريق الذي نريده، النتيجة جيدة، لكن الروعة غير موجودة.

“علينا التحسن يوم الثلاثاء وإلا سنعاني كثيراً، يجب علينا أن نكون أفضل أمام ليون، وإلا ستكون الأمور سيئة، إذا لم نمرر بسرعة ونسيطر على الكرة ونصنع فرصاً للتسجيل، سنصبح فريقاً أضعف”.

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