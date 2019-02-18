شكوك حول مشاركة فيرمينو ولوفرين أمام بايرن ميونيخ

روبرتو فيرمينو

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" منذ قليل أن الثنائي روبيرتو فيرمينو وديان لوفرين غابا عن تدريبات ليفربول استعداداً لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد غداً الثلاثاء.

ومن المؤكد غياب المدافع فيرجيل فان دايك عن اللقاء بداعي الإيقاف.

ويبدو أن متاعب ليفربول ومعاناته مع الإصابات لن تتوقف، إذ من المحتمل أن يغيب لوفرين المدافع الآخر عن المباراة كذلك للإصابة التي لحقت به أمام ولفرهامبتون ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي.

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ولم يحسم المدرب يورغن كلوب موقف الدولي الكرواتي من المشاركة غداً، إذ قال أنه سيتم متابعة حالة اللاعب حتى اللحظات الأخيرة، لكن سكاي أكدت غيابه عن التدريبات اليوم مما يعزز فرضية عدم لحاقه باللقاء.

والخبر السيء الجديد جاء أيضاً من تدريبات ليفربول، بغياب المهاجم البرازيلي عنها لإصابته بفيروس، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عن المزيد من التفاصيل حول موقفه من خوض اللقاء.