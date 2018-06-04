فقير يبتعد عن ليفربول
أكد وكيل أعمال نبيل فقير نجم ليون اهتمام ليفربول بضم الدولي الفرنسي، لكنه أشار لعدم وجود أي اتفاق بعد مع النادي الإنجليزي.
وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد أكدت حسم ليفربول صفقة التعاقد مع فقير ليصبح الوافد الثاني بعد فابينيو القادم من موناكو.
وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات صحفية: "سيبدأ الحديث مع ليفربول عندما يتم الاتفاق بين الناديين ويعطينا رئيس النادي الضوء الأخضر للتحرك.
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"يوجد اهتمام من ليفربول بالفعل ولكن لم يتم الاتفاق على شيء، سوق الانتقالات ما زال طويلاً وقد يكون هناك عروضاً أخرى للاعب".
وارتبط اسم فقير سابقاً بالانتقال لتشيلسي وآرسنال وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ مما يعني أنه قد يذهب بعيداً عن ملعب آنفيلد.
وشارك صاحب الـ 24 عاماً في 40 مباراة مع ليون هذا الموسم سجل خلالها 23 هدفاً ومرر 8 تمريرات حاسمة.
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