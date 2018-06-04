لوف يعلن قائمة ألمانيا ويستبعد ساني المونديال

منتخب ألمانيا

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن القائمة النهائية التي سيخوض بها نهائيات كأس العالم.

وشهدت القائمة صدمة كبيرة بخروج أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي ليروي ساني، والذي قدم موسماً مميزاً رفقة مانشستر سيتي حقق خلاله لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت قائمة لوف كالتالي:

لحراسة المرمى: مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيغين وكيفين تراب.

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في الدفاع: جيروم بواتينغ، ماتس هوميلز، نيكلاس سول، أنتونيو روديغر، ماتياس غينتر، يوناس هيكتون، يوشوا كيميتش، ومارفين بلاتينهارت.

في وسط الملعب: توني كروس، سامي خضيرة، إيلكاي غوندوغان، ليون غوريتسكا، سيباستيان رودي، مسعود أوزيل، توماس مولر، يوليان براندت، يوليان دراكسلر، ماركو رويس.



وفي الهجوم: ماريو غوميز وتيمو فيرنر.