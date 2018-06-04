الكشف عن قائمة المغرب النهائية لكأس العالم

منتخب المغرب

أعلن هيرف رينارد؛ المدير الفني لمنتخب المغرب القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، والذي يقام في الفترة من 14 من يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

وكان أعلن الفرنسي من قبل قائمة أولية ضمت 26 لاعباً منهم ثلاثة احتياطيين، وشهدت القائمة النهائية استبعاد بدر بانون مدافع الرجاء، وانضمام يوسف النصيري مدافع ملقة بدلاً منه.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعباً هم:

حراسة المرمى : منير المحمدي (نومانسيا) - ياسين بونو (جيرونا) - محمد رضى التكناوتي (اتحاد طنجة).

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خط الدفاع: نبيل درار (فينيرباهتشة) - مروان دا كوستا (إسطنبول باشاكشهر) - غانم سايس (وولفرهامبتون) - حمزة منديل (ليل) - مهدي بنعطية (يوفنتوس) - أشرف حكيمي (ريال مدريد) - يوسف النصيري (ملقة).

خط الوسط: كريم الأحمدي (فاينورد) - سفيان آمرابط (فاينورد) - يوسف أيت بناصر (كان) - مبارك بوصوفة (الجزيرة) - يونس بلهندة (غالاتاساراي) - فيصل فجر (خيتافي) - أمين حاريت (شالكه) - نور الدين آمرابط (ليغانيس) - حكيم زياش (أياكس أمستردام).

خط الهجوم: أيوب الكعبي (نهضة بركان) - خالد بو طيب (مالطيا سبور التركي) - عزيز بوحدوز (سانت باولي) - مهدي كارسيلا (ستاندار دو لييج).

فيما تم استبعاد كل من: بدر بانون - وليد الحجام (آميان) - نصير مزراوي (أياكس).

بينما لم تضم القائمة الأولية أو النهائية الثنائي وليد آزارو مهاجم الأهلي المصري، وأشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي.

يذكر أن منتخب المغرب يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره الإيراني في 15 من الشهر الجاري، ثم منتخب البرتغال في 20 من الشهر ذاته وتختتم مرحلة المجموعات بملاقاة منتخب إسبانيا في 25 من الشهر ذاته.