برنامج إسباني: كورتوا يطالب ريال مدريد بالتحرك لضمه

تيبو كورتوا

يفكر ريال مدريد بالتعاقد مع تيبو كورتوا حارس تشيلسي نهاية الموسم.

وتسعى إدارة النادي الملكي لتدعيم مركز حراسة المرمى، في ظل عدم الثقة الكاملة بقدرات كايلور نافاس الموسم الجاري.

وقال برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن ريال مدريد يعتبر دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الخيار الأول لتدعيم صفوفه.

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وأضاف أن كورتوا طلب من مسؤولي ريال حسم موقفهم من ضمه قبل كأس العالم، وإلا سيقوم بتمديد عقده مع تشيلسي.

وينتهي عقد الدولي البلجيكي مع النادي اللندني صيف عام 2019، وقد رفض عروض تمديد عقده في الفترة الماضية، معللاً ذلك بأنه ينتظر حتى نهاية الموسم الجاري ومشوار الفريق في البطولات المختلفة لحسم قراره النهائي.