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مورينيو مصمم على ضم بيليرين

مورينيو مصمم على ضم بيليرين
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نشر 21 اذار/مارس 2018 - 18:41 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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هيكتور بيليرين
هيكتور بيليرين

يخطط جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد للتعاقد مع صفقة جديدة من آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النادي الإنجليزي يرصد 50 مليون يورو لضم هيكتور بيليرين ظهير الغانرز الأيمن، من أجل تعزيز صفوف الشياطين الحمر.

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وتابعت أن يونايتد كان يريد الدولي الإسباني منذ عامين، لكن اللاعب فضل البقاء مع آرسنال ومدد عقده لمدة 6 أعوام ونصف.

وكان بيليرين على رأس اهتمامات برشلونة الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم نظراً لطلبات النادي اللندني المالية الكبيرة، مما دفع البارسا لضم نيلسون سيميدو من بنفيكا.

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