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بايرن ميونيخ يفكر في فيرمينو

بايرن ميونيخ يفكر في فيرمينو
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نشر 21 اذار/مارس 2018 - 18:08 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو

أبدى بايرن ميونيخ اهتمامه بضم النجم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بعد اقتراب النجم روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل لصفوف ريال مدريد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن بايرن سيضطر لضم فيرمينو خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم بحال انتقال ليفاندوفسكي لريال.

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وكان النادي الألماني قد رفض بيع هدافه البولندي نهاية الموسم بشكل قاطع، حيث يرتبط المهاجم بعقد مع البافاري يمتد حتى عام 2021، ويقال أن بايرن سيقاوم أية محاولات من ريال مدريد أو مانشستر يونايتد قبل ذلك التاريخ.

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