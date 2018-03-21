ميسي يلتحق بتدريبات الأرجنتين

ليونيل ميسي

وصل النجم ليونيل ميسي إلى مدينة مانشستر من أجل الانضمام لمنتخب الأرجنتين الذي سيواجه خلال الأيام القليلة المقبلة منتخبي إيطاليا وإسبانيا ودياً، استعداداً لكأس العالم 2018.

وكان ميسي آخر نجوم المنتخب الأرجنتيني الذين وصلوا إلى مدينة مانشستر بعدما قضى عيد الأب في مدينة برشلونة الإسبانية مع أولاده الثلاثة وزوجته أنتونيلا روكوتزو.

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وفي مدينة مانشستر، كان في استقبال ميسي خورخي سامبولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، وكلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال "ليو" في مقابلة مع التلفزيون الأرجنتيني الأحد الماضي: "أحلم بالفوز بالمباراة النهائية ورفع كأس العالم"، كما ألمح إلى أن المونديال الروسي قد يكون الأخير له مع منتخب بلاده.