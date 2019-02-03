بطل الدوري المغربي يواجه عملاق الليغا

شعار الدوري الإسباني

يسير الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع نظيره المغربي لتوقيع اتفاقية تجمع الطرفين، من أجل العمل سوياً على مجموعة من الملفات التي تهدف لتطوير كرة القدم في الدولتين.

وتوصل "العربي الجديد"، من مصادر داخل رابطة الليغا الإسبانية التي تعقد مؤتمراً صحفياً في مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 5 مارس المقبل، إلى أن مسؤولي اتحاد كرة القدم في إسبانيا عرضوا على فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة في المغرب، إمكانية إجراء مباراة كأس الصداقة التي تجمع بين بطلي الدوري في إسبانيا والمغرب، ابتداءً من الموسم المقبل، بغرض تقريب إسبانيا والمغرب من الناحية الرياضية، لتقديم ملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن كأس الصداقة الإسبانية المغربية، بحضور لاعب ريال مدريد سابقا فيرناندو سانس، المسؤول عن رابطة الليغا الإسبانية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مندوب الدوري الإسباني في المغرب والجزائر وتونس.

يُذكر أن رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، يرتبط بعلاقة صداقة مع رئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع.



وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن الدولة التي ستستضيف لقاء الصداقة، رغم أن مصادر تحدثت عن تداول مقترح للعب نسختها الأولى في المغرب.