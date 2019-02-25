نيمار: أفتقد مساعدة ميسي

نيمار

قال النجم نيمار دا سيلفا أنه يشعر بالحاجة إلى اللعب والتواجد بجوار ليونيل ميسي والحب الذي كان يتواجد في برشلونة.

وكان الدولي البرازيلي قد أعلن في أكثر من مرة أنه يفتقد اللعب بجانب ميسي، كما بادله النجم الأرجنتيني نفس المشاعر والكلمات.

وحول ذلك، قال نيمار أنه يشعر بحاجة إلى التواجد بجوار ليونيل ميسي، كونه أكثر من أعطاه الحب والمساعدة ممن لعب بجوارهم.

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أضاف نيمار: "منحني ميسي الكثير من الثقة في بداية مسيرتي، عندما وصلت إلى برشلونة أبلغني برسالة ساعدتني كثيراً، كان مفادها أنه هنا ليقدم لي المساعدة.

"علاقتي بميسي كان لها طابعاً خاصاً، طلب مني ألا أكون خجولاً وأن أتأقلم مع الأوضاع الموجودة حولي، وكان دائماً بجانبي حين أحتاج إليه".

يذكر أن نيمار يعاني من إصابة على مستوى مشط القدم، تلك التي منعته من المشاركة مع باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد الأسبوع قبل الماضي.