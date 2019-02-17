أهداف مباراة فياريال وإشبيلية 3-0 الدوري الإسباني

فياريال يصعق إشبيلية

سحق فياريال ضيفه إشبيلية بثلاثيةٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب لا سيراميكا ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من ألفارو غونزاليس (20)، وكارل توكو إيكامبي (46)، وألفونسو بيدرازا (86).

ملخص مباراة نابولي وتورينو 0-0 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة إنتر وسامبدوريا 2-1 الدوري الإيطالي

صحيفة كتالونية: سولاري يهدر أموال ريال مدريد

ديل بييرو يسخر من رونالدو

كلوب يرفض التعليق على شائعات انتقال صلاح إلى يوفنتوس

ورفع فياريال رصيده بهذا الانتصار الكبير إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الرابع.