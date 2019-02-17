ملخص مباراة نابولي وتورينو 0-0 الدوري الإيطالي

من مباراة الفريقين

سقط نابولي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه تورينو في المباراة التي استضافها ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وسعى فريق الجنوب الإيطالي للانتصار من أجل مواصلة اللحاق بالمتصدر يوفنتوس، لكن دفاع تورينو وحارسه المتألق سيرجو كانا كانا بالمرصاد.

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بهذه النتيجة، اتسع الفارق بين نابولي والمتصدر يوفنتوس إلى 13 نقطة، بعدما رفع البارتينوبي رصيده إلى 53 نقطة، مقابل 66 نقطة للمتصدر يوفنتوس.

على الجانب الآخر، رفع تورينو رصيده 35 نقطة في المركز التاسع.