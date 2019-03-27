بواتينغ يفضل إبراهيموفيتش على ميسي

كيفين برينس بواتينغ

كشف كيفين برينس بواتينغ لاعب برشلونة، عن أفضل لاعب زامله في مشواره الكروي الذي شهد تمثيله لعدة أندية كبيرة.

ولا يمر النجم الغاني بفترة جيدة مع البارسا الذي انتقل له معاراً من ساسوولو في يناير الماضي، إذ أنه لا يشارك ولا يدخل قائمة الفريق الكتالوني.

وأجرى بواتينغ حواراً مع قناة برشلونة الرسمية سئُل فيه عن أفضل لاعب زامله، فأجاب: "زلاتان إبراهيموفيتش".

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ولعب بواتينغ مع المهاجم السويدي سوياً مع ميلان عندما قادا الروسونيري للتتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2010-2011.

وأثار تجاهل بواتينغ لزميله الحالي ليونيل ميسي استغراب جماهير برشلونة، خصوصاً بعد تصريحاته السابقة حين انضم للبلاوغرانا والتي وصف فيها الأرجنتيني بالأفضل في العالم.

وسبق لبواتينغ أن تعرض للانتقادات حينما صرح عن ميسي بسبب حديث قديم له قال فيه أن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس هو الأفضل.