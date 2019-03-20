تشافي يعارض فكرة رفع عدد منتخبات مونديال قطر 2022

تشافي

قال أسطورة برشلونة ونجم السد حالياً، تشافي هيرنانديز، السفير العالمي لبرنامج "الجيل المبهر" أحد برامج اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إن كأس العالم في قطر 2022 سيكون حدثاً تاريخياً ليس للدولة المنظمة فحسب، بل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وصرح تشافي لصحيفة "سبورت ستار" الهندية، خلال تواجده في مومباي بمهمة رسمية ضمن برنامج الجيل المبهر، والتي تعمل على بناء ملعب كرة القدم مجتمعي في المدينة الهندية، من بين 28 ملعباً تم تشييدها في مختلف دول العالم، أن كأس العالم التي تضم 32 فريقا أفضل من 48 منتخبا بحسب المقترح الذي يقدمه "فيفا".

وقال نجم برشلونة السابق: "تستعد قطر بشكل جيد لكأس العالم منذ 2010، كان لديهم الوقت وما زال لديهم لتنظيم كل شيء، لذلك ستكون كأس العالم تاريخية للشرق الأوسط، وليس فقط لقطر".

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وحول مقترح فيفا برفع عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 قال تشافي: "كأس العالم التي تضم 32 فريقاً أفضل من 48 المقترح من فيفا، أفضل للجماهير والمشاهدين وحتى بالنسبة للاعبين باعتبار أن المنافسة لن تكون طويلة الأمد".

وأذهلت قطر عالم كرة القدم بالفوز بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام، وقال تشافي إن النجاح حفز البلاد على وضع أهداف أعلى، وأضاف: "أعلم أن لديهم لاعبين جيدين للغاية، وجيلاً شاباً يبلي بلاءً حسناً، لا سيما بعد إنشاء أكاديمية آسباير في عام 2006، لديهم مشروع لن ينتهي، لكن الهدف الرئيسي هو 2022".