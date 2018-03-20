بوغبا يفتقد أيام يوفنتوس

بوغبا بقميص يوفنتوس

يعيش النجم الفرنسي، بول بوغبا فترة عصيبة للغاية في إنجلترا رفقة مانشستر يونايتد، نظراً للعلاقة السيئة التي باتت تجمعه بالمدير الفني جوزيه مورينيو.

وقال بوجبا لقناة TYC SPORTS الأرجنتينية: "فقدت والدي في الفترة الأخيرة، كان كل شيء بالنسبة لي، لكن لا يزال يتعين عليّ أن أعيش حتى النهاية، الحياة قصيرة وأريد الاستمتاع بكل لحظة.

"أعلم أني أتحدث الآن كإنسان كبير في السن، رغم أن عمري 25 عاماً فقط، لكني أقول ذلك لأن لديّ أصدقاء حظهم أقل مني.

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"كرة القدم وظيفة بالنسبة لي، وأنا أحبها، فما الذي يمكنني أن أطلبه أكثر من ذلك؟"

وعن أكثر الأشياء التي يفتقدها حالياً، قال الفتى الذهبي للكرة الفرنسية: "ربما أفتقد الأجواء التي كنت أعيشها في يوفنتوس، أفتقد رؤية مشجعي يوفي، والعديد من الأصدقاء الذين تركتهم في تورينو".

وعن أقرب اللاعبين إلى قلبه في يوفنتوس قال: "ديبالا، فباولو شخص جيد للغاية، صديق أحبه كثيراً فضلاً عن أنه لاعب يمتلك مهارة لا تًصدق، إنه من الطراز العالمي، وبمرور الوقت سيصبح أقوى".