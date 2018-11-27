بوفون على موعد مع إنجاز جديد

كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر "تويتر"، أن حارس مرمى باريس سان جرمان جيانلويجي بوفون ينتظر رقماً تاريخياً أمام ليفربول.

وأشار إلى أنه حال تمكن "سوبرمان" من الخروج بشباك نظيفة، فإنه سيصبح ثالث حارس في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه في 50 مباراة في البطولة.

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يشار إلى أن إيدوين فان دير سار وإيكر كاسياس هما من تمكنا من الوصول إلى 50 مباراة بشباك نظيفة في دوري الأبطال من قبل.

وانتقل بوفون إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد مسيرة حافلة في يوفنتوس استمرت قرابة 18 عاماً.