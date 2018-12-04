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بيانيتش: 3 فرق تنافس يوفنتوس على لقب دوري أبطال أوروبا

بيانيتش: 3 فرق تنافس يوفنتوس على لقب دوري أبطال أوروبا
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نشر 04 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 20:02 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ميراليم بيانيتش
ميراليم بيانيتش

حدد ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، أبرز الفرق المرشحة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من وجهة نظره.

وقال الدولي البوسني في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيوميركاتو”: “المفضلون للفوز بدوري الأبطال؟ أعتقد أنه سيكون علينا أن ننتبه إلى برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي”.

وتحدث بيانيتش عن مواجهة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي، فقال: “نعرف أن إنتر فريق رائع، نريد الفوز، حتى نتمكن من توسيع الفجوة مع المنافسين”.

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ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نابولي (32)، و11 نقطة عن إنتر (29) نقطة.

وتواجد بيانيتش في تشكيلة أفضل 11 لاعباً في الدوري الإيطالي للموسم الماضي، والتي تم الكشف عنها في حفل “جران جالا ديل كالتشيو” والمعروف باسم “جوائز أوسكار الكالتشيو”، أمس الاثنين، والمقدمة من قبل رابطة محترفي كرة القدم الإيطالية.

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