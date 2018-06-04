بيتزي يعلن تشكيلة السعودية لكأس العالم ويستبعد نواف العابد

منتخب السعودية

أعلن مدرب المنتخب السعودي، خوان أنتونيو بيتزي، التشكيلة النهائية التي ستخوض غمار المونديال الروسي، مستبعداً لاعب الهلال نواف العابد.

وفي أعقاب مباراة ودية أمام منتخب بيرو أقيمت في سويسرا أمس الأحد، وخسرها الأخضر بنتيجة 0-3، أعلن بيتزي التشكيلة النهائية من 23 لاعباً التي ستشارك في مونديال روسيا من 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

وسبب استبعاد العابد صدمة في الشارع الرياضي السعودي، خاصة وأن نجم الهلال ساهم في 50 بالمئة من أهداف المنتخب في التصفيات ما بين تسجيل وصناعة أهداف.

وعانى العابد من إصابة أبعدته فترة عن الملاعب، ويبدو أن عودته للعب مؤخراً لم تقنع بيتزي، الذي قرر استبعاده من قائمة كأس العالم.

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ويشارك الأخضر للمرة الخامسة في تاريخه في المونديال، وذلك ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا المضيف وأوروغواي ومصر.

ويخوض منتخب السعودية المباراة الافتتاحية للمونديال أمام صاحب الأرض في 14 من الشهر الجاري.

وكان بيتزي أعلن سابقاً تشكيلة أولية من 28 لاعبا، لتتقلص إلى 23 بعد استبعاد العابد، إضافة الى حارس المرمى عساف القرني، ومحمد جحفلي، وسعيد المولد ومحمد الكويكبي.

وتلقى الأخضر خسارتين في المباريات الودية الثلاث التي سيخوضها قبل انطلاق المونديال، وذلك بنتيجة 1-2 أمام إيطاليا في 28 مايو، و0-3 أمام بيرو في 2 يونيو.

وستكون المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الأخضر أمام ألمانيا حاملة اللقب في الثامن من هذا الشهر.