بيرغ: ريال مدريد ليس في أفضل حالاته والعين مستعد

ماركوس بيرغ

قال ماركوس بيرغ مهاجم منتخب السويد السابق أن العين مرشح لتخطي ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، وذلك على خلفية سؤاله عن المرشح لنيل اللقب.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على كاشيما آنتلرز الياباني في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع الفريق الإماراتي الفائز على ريفر بلايت الأرجنتيني.

وسئل بيرغ عن توقعاته للفائز بلقب كأس العالم للأندية، فرأى أن فوز ريال مدريد باللقب بسهولة ليس منطقياً، نظراً لقوة العين وللوضع السيء الذي يمر به بطل أوروبا.

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وقال السويدي: "يمر ريال مدريد بفترة سيئة، خسر أكثر من مباراة في الفترة الأخيرة، بعضها بنتائج كبيرة، إنه ليس ريال مدريد المرعب والمعتاد في مثل هذه المواعيد.

"في المقابل، قدم العين أداءً كبيراً خلال البطولة في مبارياته الثلاثة، ومقارنة بأداء ريال مدريد أعتقد أنه قادر على الفوز عليه وتحقيق اللقب خاصة أن المباراة على أرضه".

يذكر أن بيرغ لعب لهامبورغ وباناثينايكوس، فضلاً عن تجارب أخرى في الدوري السويدي.