هازارد يتحدى مانشستر سيتي

إيدين هازارد

تحدث إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي عن حظوظ فريقه هذا الموسم في البطولات التي يشارك فيها.

وأكد الدولي البلجيكي بأن النادي اللندني يرغب في الفوز ببطولة من بطولات الكأس، رفقة الدوري الأوروبي، مع استمرار منافسته على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وحول مواجهتي تشيلسي أمام مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة، قال هازارد بأنه لا يخشى فريق المدرب جوسيب غوارديولا على الإطلاق، مضيفاً أن فريقه يملك فرصاً أكبر في تحقيق الفوز، وتكرار ما فعلوه خلال المباراة الدورية على ملعب ستامفورد بريدج.

وواصل إيدين لهجته المتحدية: "سيستحوذ سيتي على الكرة لفترات طويلة، لكننا نعرف كيف نستغل الفراغات الخلفية، ونسجل هدف واثنين في المباراتين القادمتين"، سواء في الدوري على ملعب الاتحاد، أو في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي الشهير.