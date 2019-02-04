الهلال يقدم جيوفينكو لمشجعيه

جيوفينكو بقميص الهلال

قدم الهلال صفقته الجديدة صانع الألعاب سيباستيان جيوفينكو، بين شوطي مباراته أمام الفتح ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم الدولي الإيطالي السابق لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادماً من تورونتو لمدة ثلاث موسم ونصف.

وبين شوطي المباراة، توجه جيوفينكو إلى أرضية ملعب لقاء الهلال والفتح، ولقي ترحاباً من جانب الجماهير المتواجدة، وتمت رفع لافتة ترحيبية له "تيفو".

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والتقط الإيطالي صوراً تذكارية له عبر هاتفه المحمول، مع جماهير الهلال معبراً عن سعادته بالانتقال لـ "الزعيم".

بعدها، أهدى جيوفينكو جماهير فريقه الجديد بالعديد من الكرات التذكارية، حيث حرص على منح آخر كرة لأحد الأطفال.