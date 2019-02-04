يوفنتوس الفريق الأوروبي الوحيد دون خسارة

فريق يوفنتوس

تعرّض باريس سان جيرمان لخسارته الأولى في الدوري الفرنسي على يد ليون (2–1)، لتنتهي الشراكة مع يوفنتوس الإيطالي الذي أمسى الفريق الأوروبي الوحيد الذي لم يخسر على المستوى المحلي منذ بداية الموسم حتى الآن.

وحافظ يوفي على سجلّ خال من الهزائم في الدوري الإيطالي بعد مرور 22 مرحلة، إذ حقق 19 فوزاً مقابل ثلاثة تعادلات وسجل 46 هدفاً مقابل 15 هدفاً تلقتها شباكه، بينما كان باريس سان جيرمان الأقرب لمنافسته قبل المرحلة الـ 21 من الليغ 1، التي سقط فيها أمام غريمه ليون ليتعرض للخسارة الأولى هذا الموسم.

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وأمسى يوفنتوس الفريق الأوروبي الوحيد الذي لم يخسر محلياً، إذ أن متصدر الدوري الإسباني برشلونة برصيد 50 نقطة تعرّض لخسارتين، أما متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول برصيد 61 نقطة فتعرّض لخسارة واحدة، فيما تكبد متصدر الدوري الألماني بوروسيا دورتموند خسارة أيضاً وهو يملك 49 نقطة في الصدارة.

في المقابل، تعرض متصدر الدوري البرتغالي بورتو لخسارتين خلال موسم 2018-2019، ونفس الأمر بالنسبة لمتصدر الدوري الاسكتلندي سلتيك الذي يملك 54 نقطة في المركز الأول.

أما في هولندا، فيتصدر آيندهوفن برصيد 55 نقطة، وقد تعرض لخسارة فقط منذ بداية الموسم.