بيريز يرصد 400 مليون يورو لصفقات ريال مدريد في يناير

هاري كاين

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرصد مبلغاً يصل إلى 400 مليون يورو، من أجل التعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعد الاستقرار على تعيين سانتياغو سولاري، على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأضافت الصحيفة أن بيريز يقوم حالياً بترتيب أوراقه للاستقرار على اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، حيث يريد بناء قوام كبير للفريق يمكنه المنافسة على الألقاب محلياً وأوروبياً خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الميرينغي يريد العودة مرة أخرى إلى العصر الذهبي مرة أخرى منذ قدومه إلى ريال مدريد عام 2000 وإبرام صفقات من العيار الثقيل.

وتبحث إدارة النادى الملكي عن أسماء متميزة من أجل تعويض اللاعبين الذين تقدم بهم العمر وتخطوا حاجز الثلاثين عاماً من أجل ضمان المحافظة على قوام الفريق.

وتقوم سياسة التعاقدات التي يعتمد عليها ريال مدريد في السنوات الأخيرة على التعاقد مع المواهب الشابة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 عاماً، لكن لن يفكر النادي في الاعتماد عليهم جميعاً في هذه السن الصغيرة من أجل بناء تشكيلة الفريق المستقبلية.

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وستحاول إدارة ريال تعويض سيرخيو راموس، مدافع وقائد الفريق، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط لوكا مودريتش، والمهاجم كريم بنزيمة، ويرغب النادي في التعاقد مع لاعبين يقاربون هذا الثلاثي في الإمكانيات على أن يكونوا أصغر سناً.

ويفكر ريال مدريد في التحرك من أجل ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولى الذي يتألق بشكل لافت هذا الموسم تحت قيادة المدرب الخبير كارلو أنشيلوتي الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية خلال الفترة الماضية.

وترى إدارة الميرنغي أن الدولي السنغالي سيكون خليفة راموس صاحب الـ 32 عاماً، وقد يكلف ضمه خزائن ريال 100 مليون يورو.