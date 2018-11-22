بيانيتش: أنا أفضل صانع ألعاب في أوروبا

ميراليم بيانيتش

يبدو مستقبل كرة القدم منحصراً بين أقدام لاعبين محدودين، بعد قرب انتهاء عصر هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وبينما تشير البوصلة إلى أسماء مثل كيليان مبابي وإيدين هازارد وأنتوان غريزمان، ظهر اسم جديد يبدو واثقاً من قدراته، وكان جريئاً في إعلان أنه أفضل لاعب في مركزه في أوروبا.

فقد فرض ميراليم بيانيتش نفسه، كأحد نجوم الدوري الإيطالي مع يوفنتوس حاليا وروما سابقاً، لكنه لا يخشى تسليط الأضواء على زميله رونالدو، ويركز على نفسه فقط.

صلاح يتطلع لتحقيق الألقاب مع ليفربول

غالياني: عودة إبراهيموفيتش لميلان ستضيف الكثير للدوري الإيطالي

تقرير: ريال مدريد يصرف النظر عن ضم نيمار بسبب جماهيره

تعرف على تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا 2019

برشلونة يستعيد كوتينيو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

ورد الدولي البوسني على أسئلة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سأله أحدهم: "من أفضل ممرر للكرات وصانع لعب في أوروبا؟"، فأجاب: "اللاعب الذي يظهر في الصورة" مشيراً إلى نفسه.

ولا خلاف على موهبة بيانيتش، لكن أرقامه ليست مبهرة بشكل كاف، حيث خاض 11 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفاً وصنع مثله، بينما أرقامه أفضل في دوري أبطال أوروبا، بتسجيل هدفين في أربع مباريات هذا الموسم.

وسيتعين على بيانيتش إثبات جدارته بالتواجد بين أفضل لاعبي العالم وذلك من خلال قيادة يوفي نحو لقب دوري الأبطال، الذي طال انتظاره بمساعدة رونالدو وباولو ديبالا، خاصة أنه لا ينتمي إلى منتخب قوي يمكنه المنافسة في المحافل الدولية.