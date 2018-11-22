شرط وحيد لانتقال صلاح إلى برشلونة

محمد صلاح

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية إمكانية تعاقد برشلونة مع النجم المصري محمد صلاح رغم وجود اتفاق يمنع النادي الكتالوني من شراء أي لاعب من ليفربول قبل مرور ثلاثة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن تعاقد البارسا مع الدولي المصري سيكلفه 250 مليون يورو، وأفادت أنه إذا كان البلاوغرانا يريد التوقيع مع أي لاعب من الريدز قبل عام 2021، فإنه سيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قيمته 100 مليون يورو، فوق السعر المحدد للاعب في سوق الانتقالات، وإلا فإن عليه الانتظار 3 أعوام.

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ويرجع السبب إلى اتفاق بين ليفربول وبرشلونة الشتاء الماضي، عندما تمت صفقة فيليبي كوتينيو، إذ جرى وضع بند في عقد النجم البرازيلي يمنع بيع أي لاعب من ليفربول لصالح البارسا لمدة ثلاثة مواسم.

وتصل القيمة السوقية الحالية لصلاح إلى حوالي 150 مليون يورو، وحتى يحصل برشلونة على نجم ليفربول سيضطر لدفع 100 مليون يورو أخرى، مما سيجعل المصري أغلى لاعب في التاريخ، متجاوزاً قيمة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان والمقدرة بـ 222 مليون يورو.