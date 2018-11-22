نابولي يتطلع لتعزيز صفوفه مجاناً بمهاجم برشلونة

منير الحدادي

ترغب إدارة نابولي في تعزيز هجوم فريقها وبأقل مقابل مادي ممكن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويبدو أن النادي وجد هدفه في إسبانيا من بوابة برشلونة.

فقد قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن نابولي يتمنى ضم مهاجم البارسا الشاب منير الحدادي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في 30 يونيو المقبل.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن النجم ذو الأصول المغربية لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع إدارة برشلونة لتجديد عقده، مما يعني أن نابولي سيكون قادراً على ضمه في صفقة حرة بعد انتهاء عقده.

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ويمكن للحدادي، أن يبدأ اعتبارا من الأول من يناير المقبل التفاوض مع نابولي أو أي نادٍ آخر، فوفقاً للصحيفة الكتالونية، هنالك عدة أندية أخرى ترغب في ضم صاحب الـ 23 عاماً.

وكان إدارة برشلونة قد أعارت الحدادي إلى آلافيس الموسم الماضي الذي سجله معه 14 هدفاً، أما في الموسم الجديد، خاض النجم الصاعد 228 دقيقة فقط مع البلاوغرانا في البطولات المحلية والقارية.