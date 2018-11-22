رونالدو ينصح يوفنتوس بعدم التعاقد مع خاميس

كشف موقع "دون بالون" الإسباني أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس أوقف صفقة انتقال خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد المُعار لبايرن ميونيخ، والذي استهدف البيانكونيري ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف الموقع أن بايرن كان قد اقترح على يوفي إجراء صفقة تبادلية تقضي بانتقال باولو ديبالا لصفوف البافاري مقابل قدوم خاميس إلى بطل إيطاليا، في ظل عدم رغبة النادي البافاري في شراء عقد الدولي الكولومبي بصفة نهائية.

ويبدو أن سبب إيقاف الصفقة هو رونالدو الذي أوصى إدارة يوفنتوس بعدم إبرام هذه الصفقة، حيث اعتبر ديبالا لاعباً أفضل بشكل عام من خاميس زميله السابق فى ريال مدريد.

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وأضاف التقرير أن مسؤولي البيانكونيري تراجعوا عن التفكير في ضم خاميس، وصرفوا النظر تماماً عن التعاقد معه بعد توصية "صاروخ ماديرا".

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة ديبالا في الرحيل عن بطل إيطاليا نهاية الموسم الجاري، نظراً للعلاقة المتوترة مع المدرب ماسيميليانو آليغري.

وأوضحت التقارير أن بايرن يسعى للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني فى ظل تقدم عمر نجميه آريين روبن وفرانك ريبيري.

كما تراجعت إدارة النادي البافاري عن التعاقد بشكل نهائي مع خاميس الذى يقضى موسمه الثاني مع الفريق معاراً من ريال مدريد، بسبب الإصابات المتكررة وعلاقته السيئة بالمدرب نيكو كوفاتش.