ريال مدريد يفكر في خيمينيز لتعويض فاران

خوسيه ماريا خيمينيز

أكدت صحيفة "آس" الثلاثاء أن فلورنتينو بيريز قرر التعاقد مع خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، في حال قرار رافاييل فاران بالرحيل عن ريال مدريد مطلع الصيف القادم.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن بيريز معجب كثيراً بمستوى وإمكانات المدافع اللاتيني، نظراً لأدائه القوي وخبرته الكبيرة في الليغا لذلك فإنه الخيار الأول بالنسبة لإدارة ريال مدريد.

كوتينيو يقترب من ترك برشلونة ويشعل الصراع بين الساعين لضمه

كاسياس: زيدان يذكرني بديل بوسكي

تعرّف على اللاعب والمدرب الأعلى أجراً في العالم

النجوم الأكثر فعالية في الدوري الإنجليزي

أغويرو قد يعود لتمثيل الأرجنتين في كوبا أميركا

ويرتبط خيمينيز بعقد رسمي مع أتلتيكو حتى صيف 2023 مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 120 مليون يورو، لذلك يجب على النادي الملكي دفع هذا الرقم كاملاً لأن أتلتيكو سيرفض البيع في كل الأحوال.

يذكر أن ريال مدريد يضع خاليدو كوليبالي مدافع نابولي كخيار آخر لكن إدارة النادي الإيطالي تريد الحصول على 150 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن خدماته بعد تألقه خلال الفترة الماضية.