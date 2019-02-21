ترقب لمواجهة الكلاسيكو القادمة

مواجهة الكلاسيكو تجذب العالم

يستعد محبو كرة القدم لمتابعة كلاسيكو الأرض، بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامته الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسيكون عشاق الكرة حول العالم، مع موعد جديد لمتابعة الكلاسيكو، في الثاني من مارس القادم على نفس الملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وانتهت مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 على ملعب كامب ناو.

بينما انتهت مباراة الدور الأول في الليغا بانتصار برشلونة بنتيجة 5-1، وهي النتيجة التي أطاحت بالمدرب جولين لوبيتيغي من منصبه كمدرب للفريق الملكي.



وبالنظر لتاريخ مواجهات الفريقين في آخر 8 مواسم، نجد تكافئاً بين الطرفين في السنوات التي شهدت منافسة مزدوجة بينهما، وتقابلا فيها معاً في الليغا وكأس الملك.

وفي موسم 2010-2011، تقابل ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب ميستايا.

ونجح ريال مدريد في حسم اللقب المحلي لصالحه، بالفوز بهدف دون رد، حمل توقيع كريستيانو رونالدو في الدقيقة 103.

وفي نفس الموسم بالليغا، حقق برشلونة فوزاً ساحقاً على ريال مدريد بخماسية دون رد، في مباراة الدور الأول على ملعب كامب ناو.

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وحملت خماسية الفريق الكتالوني، توقيع تشافي هيرنانديز وبيدرو رودريغيز وجيفرين سواريز ودافيد فيا (هدفان).

وفشل ريال مدريد في الثأر خلال مباراة الدور الثاني بالليغا، وانتهى الكلاسيكو بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفي موسم 2011-2012، تقابل ريال مدريد وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ونجح برشلونة في بلوغ نصف النهائي، بعد فوزه ذهاباً خارج الديار بنتيجة 2-1، وتعادله إياباً بنتيجة 2-2.

وفي نفس الموسم بالليغا، تفوق برشلونة في موقعة الدور الأول بنتيجة 3-1، ليثأر ريال مدريد من الخسارة وينتصر إياباً بنتيجة 2-1 في كامب ناو.

وفي موسم 2012-2013، اصطدم ريال مدريد بنظيره برشلونة في نصف النهائي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب بيرنابيو، قبل أن ينتصر الفريق الملكي خارج الديار بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب.

وفي نفس الموسم بالليغا، انتهى كلاسيكو الدور الأول بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب كامب ناو، قبل أن يتفوق ريال مدريد على أرضه في مباراة الدور الثاني بنتيجة 2-1.

وفي موسم 2013-2014، وصل الفريقان إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي حسمه ريال مدريد لصالحه بنتيجة 2-1، من توقيع آنخيل دي ماريا وغاريث بايل.

وفي نفس الموسم بالليغا، حقق برشلونة، التفوق ذهاباً وإياباً، في الليغا بواقع 2-1 على كامب ناو، و4-3 في بيرنابيو.