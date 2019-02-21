دي ماريا يفضل ميسي على ورونالدو

آنخيل دي ماريا

أكد آنخيل دي ماريا في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" أنه زامل العديد من النجوم الكبار طوال مسيرته، لكن ليونيل ميسي يبقى مختلفاً عنهم.

وأكد نجم باريس سان جيرمان: "كريستيانو رونالدو لاعب أسطوري، لكن ميسي هو الأفضل على الإطلاق، لأنه يفعل أشياء لا يقدر غيره على تحقيقها، بصورة غير متوقعة لزملائه وللخصوم على حد سواء".

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وتذكر دي ماريا الفترة الصعبة التي قضاها في مانشستر يونايتد، وشدد على أنه لا يحمل الكراهية لجمهور النادي، لكنه لم يكن على وفاق مع المدرب لويس فان خال، لذلك قرر الرحيل سريعاً بعد فترة قصيرة قضاها في إنجلترا.

وقدم الأرجنتيني أداءً كبيراً أمام يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ونجح في صناعة هدفي فوز فريقه، ليضع باريس سان جيرمان قدماً في ربع النهائي بفضل قدرات ومهارات النجم اللاتيني.