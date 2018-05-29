رمضان صبحي يفضل البقاء في إنجلترا

رمضان صبحي

أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي جناح ستوك سيتي وجود عروض لموكله من أجل متابعة مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

وهبط الدولي المصري مع فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعدما حل ستوك في المركز التاسع عشر.

وقال شوقي في تصريحات إذاعية أن موكله، سينتقل للدوري الإيطالي أو الإسباني أو الألماني بحال رحيله عن إنجلترا.

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وعن إمكانية عودته إلى الأهلي، كشف وكيل الأعمال عن وجود مفاوضات مع تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، لكن موكله يرغب في البقاء في الدوري الإنجليزي، حيث قال: "سيبقى رمضان في الدوري الإنجليزي، ولن يعود للأهلي".

ويذكر أنه تم استدعاء صبحي ضمن قائمة منتخب بلاده التي ستخوض غمار منافسات مونديال روسيا.