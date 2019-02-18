راموس يشارك في الكلاسيكو رغم طرده أمام جيرونا

راموس يتلقى البطاقة الحمراء خلال لقاء ريال مدريد وجيرونا

عزز سيرخيو راموس قائد ريال مدريد رقمه السلبي كأكثر اللاعبين حصولاً على البطاقة الحمراء، بعد طرده أمام جيرونا.

وفاز جيرونا على مستضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

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وحصل قائد الملكي على البطاقة الحمراء الـ 25 له مع الفريق في جميع المسابقات، منها 20 بطاقة في الليغا، معززاً رقمه السلبي، ومتقدماً على بابلو ألفارو (18 بطاقة حمراء).

والخبر الجيد لجماهير ريال مدريد أن راموس سيشارك مع ذلك أمام برشلونة في لقاء الكلاسيكو المرتقب في الثاني من الشهر المقبل ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني، إذ إن إيقافه سيكون أمام ليفانتي في المرحلة المقبلة.