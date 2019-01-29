أهداف مباراة قطر والإمارات 4-0 كأس آسيا 2019

قطر إلى النهائي الذي ستواجه فيه اليابان الجمعة القادمة

حجز المنتخب القطري مقعده في نهائي كأس آسيا أمام المنتخب الياباني الجمعة القادم، بعد تغلبه على نظيره الإماراتي صاحب الضيافة برباعية نظيفة في مباراة نصف النهائي.

بدأت المواجهة بشكل هادىء، واستمرت مرحلة جس النبض بين المنتخبين خلال العشرين دقيقة الأولى، إلى أن أعلن خوخي بوعلام عن الهدف الأول في الدقيقة 21 بعد هجمة مرتدة، أنهاها بتسديدة قوية وسط خطأ كبير من خالد عيسى حارس مرمى الأبيض.

حاول صاحب الضيافة تعديل النتيجة بعدها، وكاد اسماعيل الحمادي في الدقيقة 26 أن يدرك التعادل برأسية، لكن سعد الشيب تصدى للفرصة وحافظ على نظافة شباكه.

واحتسب الحكم سيزار آرتورو راموس بالازويلوس ركلة حرة للأبيض في وسط الملعب، حولها عبد الكريم حسن ركنية في الدقيقة 29، نفذت سريعاً ليقابل علي مبخوت الكرة برأسية خارج الملعب.

وتمكن المعز علي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 37 للعنابي، بعد تمريرة تبادلية من الجهة اليسرى وتوغل منه، ليسدد بقوة من مشارف المنطقة داخل شباك الأبيض.

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في مطلع الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 51 أعلن المنتخب الإماراتي عن أول الفرص الخطرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق مبخوت، لكن الشيب تواجد في المكان المناسب.

في الدقيقة 68، توغل اسماعيل مطر داخل منطقة جزاء العنابي، وكاد أن يسجل لولا تدخل بوعلام في الوقت المناسب لتذهب الكرة إلى ركنية، وتمر بعدها بسلام على مرمى قطر.

وواصل الشيب التألق ومنع هدفاً مؤكداً بعد رأسية من أحمد خليل في الدقيقة 72، جاءت إثر عرضية من الجهة اليمنى، وتحولت إلى ركنية.

وسط محاولات المنتخب الإماراتي، لخطف هدف تقليص الفارق، أطلق حسن الهيدوس رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي ملعب محمد بن زايد، بهدف ثالث في الدقيقة 82 بعد كرة طولية وصلت له، وبمهارة كبيرة تمكن من وضعها من فوق الحارس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقة واحدة، حصل اسماعيل أحمد على بطاقة حمراء، بعد تدخل على أحد لاعبي قطر بدون كرة، ليشهر الحكم المكسيكي في وجهه البطاقة الحمراء بعد الاعتماد على تقنية الفيديو المساعد.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، استمر تهاوي الدفاع الإماراتي، ونجح حامد اسماعيل في إضافة الهدف الرابع للعنابي إثر تسديدة حولها الحارس الإماراتي داخل شباكه.