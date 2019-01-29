رسمياً: بنعطية ينتقل للدحيل

مهدي بنعطية

أعلن يوفنتوس رسمياً عن انتقال المدافع مهدي بنعطية للدحيل موجهَاً له الشكر على الوقت الذي قضاه مع الفريق.

وكان الدولي المغربي قد كشف عن رغبته في الرحيل عن يوفي لعدم مشاركته كثيراً هذا الموسم، وقد ارتبط اسمه بعدد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد، لكنه فضل الانتقال للدوري القطري والدحيل تحديداً لأنه الطرف الذي قدم له العرض المالي الأفضل.

وأثيرت أقاويل عن إمكانية تراجع يوفنتوس عن الصفقة عقب إصابة ليوناردو بونوتشي خلال مواجهة لاتسيو مساء الأحد، لكن النادي أعلن رسمياً عن إتمام الصفقة.

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وجاء عبر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن بنعطية انتقل للدحيل مقابل 8 ملايين يورو تُدفع على قسطين خلال أكتوبر ومايو من العام الحالي، إضافة لمليوني يورو أخرى على شكل حوافز إضافية مرتبطة بالأداء، ووجه النادي شكره للاعب على كل ما قدمه له خلال عامين ونصف.

بدوره، غرد مدافع بايرن ميونيخ السابق عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موجهاً الشكر ليوفنتوس، ومؤكداً سعادته باللعب للفريق، كما تمنى له بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيُقام في مدريد هذا الموسم.