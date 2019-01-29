رسمياً: باريس سان جيرمان يضم باريديس

باريديس يعرض قميصه الجديد

أعلن باريس سان جيرمان رسمياً ضم لياندرو باريديس لاعب وسط زينيت ليعوض أدريان رابيو المجمد عن اللعب لحين رحيله الصيف القادم المتزامن مع انتهاء عقده.

وارتبط النادي الباريسي بالعديد من الأسماء خلال الفترة الماضية لتعويض رابيو، منها آلان نجم نابولي وجوليان فايغل لاعب بوروسيا دورتموند، لكن باريديس كان الاسم الذي نجح بطل فرنسا بضمه في النهاية بعد صراع شرس مع تشيلسي الذي أبدى كذلك اهتماماً جدياً بضمه.

ووقع صاحب الـ 24 عاماً عقداً يمتد حتى عام 2023 مع باريس سان جيرمان، في صفقة تصل قيمتها لحوالي 45 مليون يورو.

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وتحدث باريديس للموقع الرسمي لناديه الجديد مبدياً سعادته البالغة بانتقاله: "أنا فخور جداً بالانضمام لباريس سان جيرمان، بعد اللعب في إيطاليا وروسيا، لدي فرصة رائعة الآن ليس فقط لأكتشف بطولة جديدة بل لأرتدي قميص أحد أعرق الأندية في العالم. أود شكر المالك والمدرب على هذه الثقة.

"سأبذل قصارى جهدي لتقديم ما هو متوقع مني، ولمساعدة هذا الفريق الطموح على تحقيق أهدافه، أتطلع قدماً لتجربة الأجواء في ملعب بارك دو برانس".

من جانبه، قال ناصر الخليفي رئيس النادي: "نحن سعداء جداً اليوم بالترحيب بلياندرو باريديس في عائلة باريس سان جيرمان. سيُضيف الكثير لخط وسطنا وأنا على ثقة من انسجامه السريع مع فريقنا المنظم والطموح. وصول لياندرو سيحافظ على الزخم، سواء على الملعب أو بين الجماهير، قبل المواعيد الكبرى القادمة. أمامنا الكثير من الأوقات المثيرة".