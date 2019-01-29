رسمياً: يوفنتوس يضم كاسيريس من لاتسيو

صورة أرشيفية لكاسيريس مع يوفنتوس

أعلن يوفنتوس رسمياً عن توقيعه مع المدافع مارتن كاسيريس قادماً من لاتسيو حتى نهاية الموسم.

وفقد يوفي مدافعه مهدي بنعطية بانتقاله للدحيل بناءً على رغبته بعدما فشلت محاولات إقناعه بالبقاء حتى نهاية الموسم، وتعرض بطل إيطاليا بعدها لضربة موجعه بإصابة ليوناردو بونوتشي التي ستبعده عن الملاعب لشهر تقريباً.

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وأعلن البيانكونيري تعاقده مع الدولي الأوروغوياني مقابل 600 ألف يورو، موضحاً أن اللاعب وقع عقداً يمتد حتى يونيو القادم.

وسبق لكاسيريس المولود عام 1987 أن لعب مرتين ليوفي، الأولى معاراً خلال موسم 2009-2010، والثانية خلال الفترة من 2012 وحتى 2016، وقد خاض معه 110 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وتوج معه بالعديد من الألقاب وأبرزها الدوري الإيطالي 5 مرات.

ومن المتوقع أن يخوض كاسيريس مباراته الأولى مع يوفنتوس في فترته الثالثة غداً الأربعاء حين يواجه أتالانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا.