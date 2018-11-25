تقرير: ديمبيلي يعلم برشلونة برغبته في الرحيل

عثمان ديمبيلي

أعلم عثمان ديمبيلي إدارة برشلونة برغبته في الرحيل في يناير القادم وفقًا لموقع "جول".

ويرغب الدولي الفرنسي الذي أنقذ البارسا أمس من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في ترك الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثاً عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي والهروب من اللعب تحت قيادة المدير الفني إيرنيستو فالفيردي الذي لا يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية باستمرار.

وعانى صاحب الـ 21 عاماً من صدامات مؤخراً مع المدرب جراء تأخره عن التدريبات، كما طالبه بعض نجوم برشلونة بمزيد من الالتزام مثل زميله لويس سواريز.

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وقال موقع "جول" أن رحيل ديمبيلي قد يفتح الباب لعودة النجم نيمار مجدداً مع توارد أنباء تشير إلى رغبته بالرحيل بدوره عن باريس سان جيرمان.

يذكر أن ديمبيلي يلعب في صفوف برشلونة منذ صيف عام 2017 بعدما جرى التعاقد معه من بوروسيا دورتموند في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 105 ملايين يورو.