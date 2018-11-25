ملخص مباراة لاتسيو وميلان 1-1 الدوري الإيطالي

لم تكتمل فرحة كيسي بالهدف الذي سجله إلا 16 دقيقة

انتهى اللقاء المثير بين لاتسيو وضيفه ميلان بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، وذلك على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

تقدم الروسونيري الذي غاب عنه عدة لاعبين مهمين بداعي الإصابة عن طريق فرانك كيسي الذي ارتطمت تسديدته من خارج منطقة الجزاء بوالاس مدافع صاحب الضيافة لترتد داخل شباك حارسه توماس ستراكوشا في الدقيقة 78.

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لكن البديل خواكين كوريا منح البيانكوتشيليستي التعادل حينما وصلته كرة شتتها دفاع الروسونيري ليحولها بمهارة بتسدية أرضية على يمين المتألق جيانلويجي دوناروما داخل المرمى.

وبهذه النتيجة، رفع لاتسيو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع ليواصل تقدمه على ميلان صاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة.