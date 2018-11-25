ملخص مباراة إشبيلية وبلد الوليد 1-0 الدوري الإسباني

إشبيلية يعتلي صدارة الليغا

انتزع إشبيلية صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه المهم على ضيفه بلد الوليد بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن المرحلة الـ 13.

ويدين الفريق الأندلسي بهذا الانتصار إلى مهاجمه أندريه سيلفا المعار من ميلان، والذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 30.

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بهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 26 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.