صور وفيديو: الكشف عن قمصان ريال مدريد لموسم 2018-2019

إيسكو بقميص ريال مدريد الجديد

كشفت شركة "آديداس" الألمانية للتجهيزات الرياضية عن القميص الجديد لفريق ريال مدريد الخاص بالموسم القادم.

وتم نشر بعض الصور لنجوم بطل أوروبا والعالم بالزيين الأساسي والاحتياطي، لكن النجم كريستيانو رونالدو لم يظهر في أي منها.

وكان ريال مدريد قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي السبت الماضي، وذلك على حساب ليفربول بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

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وكان الدولي البرتغالي قد صرح بعد المباراة بأنه سيقرر ما سيحدث حيال مستقبله خلال الفترة المقبلة، مما جعل الجميع يتحدث عن إمكانية رحيله عن الفريق صيفاً.

بدوره، تحدث غاريث بايل عن إمكانية الرحيل والتفكير بمستقبله أيضاً بعد المباراة، لكنه ظهر في الإعلان الرسمي عن القميص الجديد رفقة توني كروس ومارسيلو وناتشو وكريم بنزيمة.

يذكر أن رونالدو لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في نهائي دوري الأبطال وفي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ، وقد تحدث البعض عن أن تصريحه كان من أجل خطف الأضواء لا أكثر.