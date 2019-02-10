توديبو: حلمت باللعب لبرشلونة وأتطلع لمشاركتي الأولى

توديبو

كشف جان كلير توديبو المنتقل حديثاً لبرشلونة عن رغبته في المشاركة سريعاً مع فريقه الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لاعب تولوز السابق ونقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية وأكد خلالها أنه كان يحلم بتمثيل البارسا منذ كان طفلاً.

وقال الفرنسي الشاب: "أنا سعيد للغاية لكوني أصبحت جزءاً من برشلونة، كان ذلك حلمي وأنا طفل صغير، هذه هي المرة الأولى لي في برشلونة، المدينة رائعة وأحببتها فوراً.

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"أحب كرة القدم وعندما أدخل للملعب أحاول أن أفعل كل شيء لدي، في أي ظروف سواء في الشتاء أو الصيف لكني أفضل اللعب تحت الشمس.

"سأرتدي القميص رقم 6 وهو الرقم الذي أرتديه منذ كنت طفلاً صغيراً، وأعلم ما يمثله هذا الرقم من أهمية لبرشلونة، لذلك سأكون ممكناً بإرتدائه".



واختتم تصريحاته بالقول: "أريد أن أتعرف على زملائي في برشلونة، تحدثت بالفعل مع (عثمان) ديمبيلي، وأريد أن أفهم الجميع وأتعلم منهم فهم نجوم عظماء".